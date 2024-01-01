هكذا عبرت برلمانية أوروبية عن تضامنها مع غزة ورفضها جرائم الاحتلال

غزة / سما /

عبرت عضوة البرلمان الأوروبي عبير السهلاني عن تضامنها مع أهالي قطاع غزة في وجه المجازر الإسرائيلية بطريقة لافتة.



السهلاني، البرلمانية السويدية من أصول عراقية، وقفت في قاعة البرلمان الأوروبي، ووضعت يدها على فهمها، ولونت كف يدها الأخرى بالأحمر، إشارة إلى الدماء، ومثلت مشهد "الصمت عن جرائم الاحتلال".



وقالت السهلاني إن الصمت الغربي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ليس وقوفا على الحياد، إنما هو مشاركة بالجريمة.



ويقوم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مجازر يومية في قطاع غزة منذ نحو 5 شهور، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 30 ألف شهيد.