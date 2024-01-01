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حرب غزة في يومها الـ147.. قصف عنيف على جباليا واشتباكات في خانيونس

الجمعة 01 مارس 2024 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حرب غزة في يومها الـ147.. قصف عنيف على جباليا واشتباكات في خانيونس



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٧ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٨١ شهيد و ١٣٢ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٠٠٣٥ شهيد و ٧٠٤٧٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب مجزرة بحق الجائعين الذين كانوا ينتظرون المساعدات على دوار النابلسي بشارع الرشيد غرب مدينة غزة.

واعلن د.اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الى ١١٢ شهيد و ٧٦٠ اصابة

ووفق شهادات المواطنين لازال عدد من الضحايا لم يتم انتشالهم من محيط دوار النابلسي

كما كشفت انسحاب مؤقت لآليات الاحتلال من حي الزيتون عن وجود أعداد كبيرة من الشهداء جرى نقلهم إلى مشفى الشفاء.

وفي جباليا شمال قطاع غزة ارتقى شهداء واصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي متواصل شرق مخيم جباليا شمالي القطاع .

وطال القصف منازل عدة عائلات، منها: العجرمي ودغيش وقرموط وأبو حمام وشعشاعة والداوي.

وارتفعت حصيلة الشهداء الأطفال إلى 10 نتيجة سوء التغذية والجفاف شمالي القطاع.

وسط القطاع

وارتفع إلى 10 عدد الشهداء في استهداف منزل لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط القطاع.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

وانتشل مسعفون جثامين ٢٢ مواطن من قصف متفرق في خان يونس بينهم جثامين 5 شهداء بينهم طفلان شقيقان جرى نقلهم إلى مستشفى النجار في رفح جنوبي قطاع غزة.

وارتقي ثلاثة مواطنين في قصف استهدف خيمة نزوح غرب خان يونس.

وارتقى شهيدان واصيب ستة آخرين في غارة اسرائيلية استهدفت نازحين على ساحل رفح جنوبي قطاع غزة.

كما اصيب مواطنان في قصف استهدف شمال رفح.

#خانيونس #حرب غزة #جباليا

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