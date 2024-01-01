  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع حصيلة "شهداء المجاعة" الأطفال إلى 10 في غزة

الجمعة 01 مارس 2024 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة "شهداء المجاعة" الأطفال إلى 10 في غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة الأطفال "شهداء المجاعة" في شمال قطاع إلى 10، بعد وفاة 4 أطفال في مستشفى "كمال عدوان".

 

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان، إن "4 أطفال آخرين استشهدوا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان" شمالي قطاع غزة.

 

وأضاف أن "حصيلة الشهداء الأطفال في شمال قطاع غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف ترتفع بذلك إلى 10 شهداء".

 

وأمس الأربعاء، أعلن القدرة وفاة 6 أطفال شمال القطاع جراء سوء التغذية والجفاف، خلال الأيام الماضية، منهم 4 في مستشفى كمال عدوان و2 في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

 

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والحوامل والمرضعات في غزة يشكل "تهديدا خطيرا" على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.

 

وفي بيان آخر الخميس، حذر القدرة من أن "مستشفيات شمال غزة باتت عاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة".

 

وقال إن "توقف مولدات مستشفيات شمال غزة يجعلها بمثابة نقاط طبية ضعيفة"

 

وعدّ "توقف الخدمات الطبية شمالي قطاع غزة حكمًا بالإعدام على 700 ألف موطن" يتمركزون هناك.

 

وطالب القدرة الأمم المتحدة بـ"تفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتوفير احتياجاتها".

 

كما طالب المجتمع الدولي بـ"توفير ممر إنساني أمن لوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود لمنع الكارثة الإنسانية والصحية في شمال القطاع".

 

وخلال الحرب على غزة أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًا، وفقًا للمكتب الإعلامي لحكومة غزة.

#شهداء المجاعة #المجاعة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية: السنوار يبعث رسالة لكبار مسؤولي حماس في الخارج .. هذه فحواها

طرد 9 جنود إسرائيليين من لواء "غفعاتي" في غزة لهذا السبب..

مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار عند مستوطنة عيلي قضاء رام الله

النرويج: السلطة الفلسطينية تلقت 114 مليون دولار من إسرائيل

بن غفير يمتدح الجنود الذين نفذوا مذبحة دوار النابلسي فجر اليوم بغزة

جيش الاحتلال يسحب لواء المظليين من معارك غزة

الامم المتحدة : الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

الأخبار الرئيسية

يديعوت : أجراس الهزيمة تقرع وقادة الاحتلال الأمنيين يكذبون ويُطالِبون سرًا بوقف إطلاق النار

واشنطن تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان بشأن “مجزرة الطحين” بغزة

ضباط أميركيين: حماس قادرة على جر إسرائيل إلى مستنقع طويل في غزة

رئيس الشاباك يحذر من القيود بالقدس في رمضان: الأوضاع قد تتدهور بسرعة ..

الأمين العام يدين مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات شمال غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية