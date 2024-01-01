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مسؤول أممي يدعو لفرض عقوبات وممارسة ضغط تجاري على الاحتلال لوقف جرائمه

الجمعة 01 مارس 2024 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أممي يدعو لفرض عقوبات وممارسة ضغط تجاري على الاحتلال لوقف جرائمه



غزة / سما /

قال المقرر الأممي لمسألة الفقر وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، "إن المجتمع الدولي لم يضغط لإجبار إسرائيل على إنهاء انتهاكاتها".

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة الجزيرة "نحن بحاجة لفرض عقوبات وممارسة ضغط تجاري على إسرائيل".

وأكد دي شوتر: "نحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار لمنع المجاعة من الانتشار بغزة".

والأربعاء، قال نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ماوريتسيو مارتينا، إن "سكان غزة يواجهون اليوم انعداما خطيرا للأمن الغذائي، ومخاطر كبيرة للمجاعة؛ بسبب الصراع".

وأضاف خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي تحت عنوان "حماية المدنيين في الصراعات المسلحة"، أن "الأسباب الرئيسية لذلك هي زيادة حدة الصراعات، وانخفاض إمكانية الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية والمساعدات المنقذة للحياة، وعزل الناس في مرافق غير ملائمة دون خدمات أساسية، وذلك وفقًا لمرحلة الأمن الغذائي المتكامل. وبحسب مقياس التصنيف (IPC)، فإن 378 ألف نسمة في غزة في وضع كارثي"، حسب وكالة الأناضول.

#مسؤول أممي #الاحتلال

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