رئيس كولومبيا يعلق جميع مشتريات الأسلحة من إسرائيل

وكالات / سما /

أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أنّ تعليق كولومبيا "جميع مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية"، مؤكّداً أنه يجب على العالم أن "يقاطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف في منشورٍ له عبر حسابه على منصة "إكس": "عندما طلبوا الطعام، قُتل أكثر من 100 فلسطيني على يد نتنياهو. وهذا ما يسمى إبادة جماعية، ويذكرنا بالمحرقة، حتى لو كانت القوى العالمية لا ترغب في الاعتراف بها".

وجاء إعلان تعليق كولومبيا جميع مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية، عقب ارتكاب الاحتلال مجزرة دوّار النابلسي، التي وقعت في شمالي قطاع غزّة، خلال إدخال شاحنات مساعدة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 112 فلسطيني، وإصابة أكثر من 760 شخص أثناء تسلّم مساعدات شمالي غزة، وفق إعلان وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أنّه وفق شهادات الأهالي، لم يتم انتشال عدد من الضحايا من محيط دوار النابلسي.