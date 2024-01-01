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الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

الجمعة 01 مارس 2024 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيًا إلى غائم جزئي ومغبرًا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردًا إلى شديد البرودة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد السبت، صافيًا إلى غائم جزئي ومغبرًا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتوقّعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم الأحد، غائمًا إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وجو بارد إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائمًا إلى غائم جزئي، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

#درجات الحرارة #الطقس

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