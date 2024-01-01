الأمين العام يدين مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات شمال غزة

نيويورك/وكالات/

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن الجزع إزاء الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن الصراع في غزة، حيث قُتل أكثر من 30 ألف شخص- وفق التقارير- وأصيب أكثر من 70 ألفا بجراح وما زال عدد غير معروف تحت الأنقاض.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أدان الأمين العام أنطونيو غوتيريش الحادثة التي وقعت اليوم شمال غزة، حيث قتل وأصيب أكثر من مئة شخص- وفق التقارير- أثناء سعيهم للحصول على المساعدات المنقذة للحياة.

وقال البيان إن المدنيين اليائسين في غزة يحتاجون المساعدة العاجلة، بمن فيهم الموجودون في الشمال المحاصر الذي لم تتمكن الأمم المتحدة من توصيل المساعدات إليه منذ أكثر من أسبوع.

وجدد الأمين العام دعوته للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. وكرر الدعوة لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان دخول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة وبجميع أنحاء القطاع ووصولها لجميع المحتاجين.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس قد أعرب عن صدمته إزاء التقارير التي أفادت بمقتل وجرح مئات الأشخاص خلال عملية نقل المساعدات في غزة اليوم. المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أشار إلى أن الأونروا والأمم المتحدة لم تكونا مشاركتين في عملية توزيع المساعدات هذه. وقال إن اليوم هو يوم آخر من الجحيم في غزة، متسائلا: إلى متى سيستمر هذا الجنون؟