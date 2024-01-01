بعد مجزرة شارع الرشيد.. الجزائر تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن لبحث التطورات في غزة

نيويورك /سما/

طلبت الجزائر يوم الخميس، اجتماعا "عاجلا" لمجلس الأمن الدولي، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وقالت الإذاعة الجزائرية، اليوم (الخميس)، إن الجزائر طلبت عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن الدولي بخصوص آخر التطورات في قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة أن الاجتماع سيعقد مساء الخميس، دون ذكر مزيد من التفاصيل

وأفادت مصادر دبلوماسية جزائرية لوكالة الأناضول، بأن الجزائر "طلبت اجتماعا عاجلا مغلقا، بخصوص آخر التطورات في غزة".

وأكدت المصادر ذاتها، أن الاجتماع سيعقد مساء يوم الخميس.

وتأتي دعوة الجزائر لهذا الاجتماع، عقب مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي، صباح الخميس، ضد مدنيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية عند "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 112 وإصابة 760 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.