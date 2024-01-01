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لا تقلقوا..

صحيفة أمريكية: السنوار يبعث رسالة لكبار مسؤولي حماس في الخارج .. هذه فحواها

الخميس 29 فبراير 2024 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية: السنوار يبعث رسالة لكبار مسؤولي حماس في الخارج .. هذه فحواها



غزة / سما /

ارسل قائد حركة حماس رسالة إلى مسؤولي الحركة في الخارج طمانهم فيها على وضع المقاتلين وسير القتال وفق لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

واضافت الصحيفة ان كبار قادة حماس في الخارج في قطر اجتمعوا هذا الشهر وسط مخاوف من تعرض قادة المنظمة لضربات إسرائيلية في غزة، ولكن بعد ذلك وصل رسول يحمل رسالة من السنوار قال: "لا تقلقوا". "الإسرائيليون موجودون بالضبط حيث نريدهم"..

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء للصحيفة، إن مبعوث السنوار أبلغ المسؤولين أيضا أن قيادة و مقاتليه القسام في حالة جيدة لأنهم مستعدون للهجوم في رفح، وأشاروا إلى أن ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة يزيد دوليا الضغط على إسرائيل لوقف القتال.

وبحسب التقرير الوارد في المقال، ومن عدة مصادر مختلفة، فإن حماس لا تزال تمتلك قدرات عسكرية كبيرة.

تغيير تكتيكات مقاتلي حماس

ووفقا للتقرير فإن مقاتلي حماس والمقاومة غيروا تكتيكاتهم وأساليب قتالهم ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. في الأشهر الأخيرة، اصبحوا يفضلون تجنب المعارك والمواجهات المباشرة مع الجنود، وبدلاً من ذلك يقومون بحرب عصابات متميزة عبر نصب أفخاخ وكمائن للجنود - إما من خلال استخدام الصواريخ المضادة للدبابات أو عن طريق زرع المتفجرات.

#يحيي السنوار #حماس #القسام #غزة #الحرب

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