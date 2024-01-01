  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كندا تعلن انضمامها لعمليات إنزال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الخميس 29 فبراير 2024 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كندا تعلن انضمامها لعمليات إنزال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت كندا أنها ستنضم الأسبوع المقبل إلى بريطانيا وفرنسا وهولندا والأردن ومصر في تمويل وتنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وأفادت المصادر بأنه يتم البحث عن الخيار الأفضل للإنزال، مستبعدة خيار استخدام طائرات القوات المسلحة الكندية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه البيت الأبيض أيضا القيام بنفس الخطوة وسط تعقيدات في نقل المساعدات عن طريق البر.

وخلال الأسبوع الجاري، تم تنظيم عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات إنسانية فوق غزة، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والمصرية والإماراتية والفرنسية، استهدفت بشكل رئيسي المناطق على طول ساحل القطاع من الشمال إلى الجنوب.

وتأتي هذه الإنزالات في إطار الدعم الدولي لجهود إيصال المساعدات إلى غزة سواء جوا أم برا، في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" وصول المساعدات إلى سكان غزة.

#كندا #غزة #إنزال #مساعدات

الأكثر قراءة اليوم

حصل على معلومات سرية للغاية .. هذا ما اكتشفه الطيار الأمريكي عن “تورط واشنطن في إبادة غزة”

"القسام" تنشر تفاصيل مثيرة عن معارك حي الزيتون (فيديو)

“جيش عالق في غزة ورئيس يراوغ شعبه”.. لنتنياهو: السنوار ينتظرك في رمضان

غالانت: "الأثمان التي يتكبدها الجيش في أعداد القتلى والجرحى باهظة"

كابينيت الحرب يقرر سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى من بن غفير

نيويورك تايمز: “إسرائيل” تخسر على 3 جبهات في وقت واحد وستغرق في رمال غزة

الرئيس عباس يجدد استعداد السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة بعد الحرب

الأخبار الرئيسية

مستشفى

فيديو... جيش الاحتلال ينفذ مجزرة بحق المواطنين على دوار النابلسي غرب مدينة غزة

نيويورك تايمز: “إسرائيل” تخسر على 3 جبهات في وقت واحد وستغرق في رمال غزة

اسرائيل: هناك تقدم مهم ومدروس في المفاوضات مع حماس

“جيش عالق في غزة ورئيس يراوغ شعبه”.. لنتنياهو: السنوار ينتظرك في رمضان

إليكم النص الرسمي لورقة "الإطار الجديد" للهدنة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية