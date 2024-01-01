الحرب في اليوم 146: شهداء بالعشرات ومشافي شمال القطاع تخرج عن الخدمة مجددا

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 146 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 76 شهيدا و110 اصابات خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 29954 شهيدا و70325 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وخرج مشفى كمال عدوان آخر مشفى عامل في شمال غزة عن الخدمة.



وأكدت وزارة الصحة أن سكان شمال قطاع غزة بلا أي خدمات صحية نتيجة توقف مولد مشفى كمال عدوان ما يؤدي إلى فقدان

السكان خدمات غسيل الكلي والعناية المركزة والحضانة والباطنة والقلب والجراحة العامة ومبيت وطوارئ الاطفال.

وتوقفت خدمات مشفى كمال عدوان بشكل كامل نتيجة عدم توفر الوقود وتعنت الاحتلال وصوله لمشافي شمال غزة.

واستشهد طفلين في مجمع الشفاء الطبي نتيجة الجفاف وسوء التغذية لترتفع حصيلة شهداء المجاعة بين الاطفال الى ستة شهداء نتيجة الجفاف وسوء التغذية خلال 24 ساعة.



وسط القطاع



ودمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما ادى لإستشهاد 14 مواطنا على الاقل واصابة العشرات بالإضافة إلى أضرار في عدد كبير من المنازل.

وارتقى أربعة شهداء في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما يرفع حصيلة الشهداء في المنطقة الوسطى إلى 25 شهيدا خلال 24 ساعة.



جنوب القطاع



وقصفت المدفعية الإسرائيلية قسم الكلى في مشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وانتشل مسعفون جثامين 14 شهيدا من خانيونس خلال 24 ساعة بينهم شهيد برصاص قناصة الاحتلال بالقرب من مدرسة حياة القريبة من مشفى ناصر الطبي.

وارتقى ستة شهداء بعد استهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين بمحيط منطقة أصداء شمال غربي خانيونس.

وفي رفح جرى توغل محدود في شرق المدينة نفذته دبابتي ميركفاه وسبع "جرفات D9 " في محيط مكب صوفا حيث شرعت بأعمال تجريف في المكان.



غزة والشمال



وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق مواطنين كانوا ينتظرون مساعدات على شارع الرشيد غرب غزة.

واشار الأنباء الأولية إلى استشهاد واصابة العشرات.

وتواصل اجتياح الدبابات الإسرائيلية لحي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة البربري في حي الزيتون بغزة فوق رؤوس ساكنيه.

وارتقى أحد عشر شهيدا وأكثر من 39 إصابة وصلوا مشفى الشفاء بغزة خلال 24 ساعة.

وقصف طيران الاحتلال بيت حانون شمال قطاع غزة.