الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً الى شديد البرودة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً، ولا يطرأ نغير على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاحد: يكون الجو غائماَ الى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.