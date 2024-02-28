حرب غزة تحاصر الصين في الشرق الأوسط دبلوماسياً واقتصادياً..

كتب نور ملحم:

تعاني الصين من انتكاسات في الحرب على غزة على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشف تصاعد الحرب أن الصين لا تملك ما يكفي من النفوذ لتغيير مسار الأحداث في الشرق الأوسط ،ومن الناحية الاقتصادية، فإن تراجع العلاقات منذ اندلاع الحرب في غزة سيقوض مبادرة الحزام والطريق الصينية في منطقة الخليج.

من ناحية أخرى، فإن الخطوة التي اتخذها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لإبرام اتفاق مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زافيد آل نهيان بسرعة لتشغيل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا ستكبح بشكل فعال النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين في العالم العربي من خلال مبادرة الحزام والطريق.

وكانت الصين تحاول أن تتفوق على الولايات المتحدة وتبرز كقوة رائدة في العالم العربي، ومن خلال الشرق الأوسط تمد هيمنتها في أفريقيا ونفوذها في أوروبا،منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق قبل أكثر من عشر سنوات، تزايد نفوذ الصين في الشرق الأوسط بسرعة. وفي مارس 2023، توسطت بكين في اتفاق بين العدوين التقليديين، المملكة العربية السعودية وإيران.

ومع ذلك، على مر السنين، كافحت الصين للتعقيدات الجيوسياسية في منطقة الخليج؛ ومحاولة الحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع جميع القوى الرئيسية، بما في ذلك إيران والدول العربية.

والآن، في أعقاب الحرب في غزة المحتلة، أصبحت بكين بعيدة عن العمق في الشرق الأوسط. تقليديا، كانت الصين داعمة للقضية الفلسطينية، ولكن في الآونة الأخيرة أصبحت بكين أقرب إلى الكيان الصهيوني ،

وبقي دعم الصين للقضية الفلسطينية خطابيًا إلى حد كبير ولم يتعارض مع علاقاتها التجارية المزدهرة مع الكيان الصهيوني

كان موقف الصين بعد 7 أكتوبر 2023 متناقضا وبعد ما يقرب من أسبوعين من الصمت، أدلى الرئيس الصيني شي جين بينغ ببيان لطيف، دعا فيه إلى وقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطين المستقلة كوسيلة للخروج من الصراع.

انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي إسرائيل “لتجاوزها الدفاع عن النفس” واتهمها بـ”العقاب الجماعي لشعب غزة”،

لقد تم الكشف عن نقص الوزن السياسي للصين في الشرق الأوسط، ويقول محللون إن تصرفات بكين أضرت بالعلاقات الصينية الإسرائيلية دون تعزيز علاقات الصين مع الدول العربية بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى، تم التأكيد على الهيمنة الجيوسياسية للولايات المتحدة في أعقاب الحرب في غزة، وبحلول الوقت الذي تمكنت فيه بكين من الإدلاء ببيان حول الأزمة، كان الزعماء الأمريكيون والأوروبيون يقومون بجولة في إسرائيل والشرق الأوسط لمدة أسبوع تقريبًا.

وفي تفنيد للدعاية الصينية بأن الولايات المتحدة قد انسحبت من المنطقة، أرسلت واشنطن بسرعة مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات إلى البحر الأبيض المتوسط، وأعدت حوالي 2000 شخص للانتشار المحتمل وزودت إسرائيل بحزم عسكرية، دول أوروبا الغربية – المملكة المتحدة، فرنسا والدنمارك وألمانيا – نشرت حاملات طائرات وسفنًا في شرق البحر الأبيض المتوسط، إن هذا الموقف المتناقض للصين سيضر بآفاق مبادرة الحزام والطريق في الشرق الأوسط بشكل كبير

وفي وقت حيث تجد الصين نفسها خارج العمق في الشرق الأوسط، تمكنت الهند من تعزيز موقفها في المنطقة من خلال مناورات دبلوماسية بارعة،وهذا سيحد من نمو النفوذ الصيني في منطقة الخليج، وكذلك في أفريقيا، وفي زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت يومين في 13 و14 فبراير 2024، وقع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على الاتفاقية الإطارية الحكومية الدولية بين البلدين بسرعة لتشغيل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. سوف تظهر IMEEC الآن كبديل لمبادرة الحزام والطريق كطريق للاتصال الإقليمي وكبح النفوذ الصيني في الشرق الأوسط بشكل فعال، وكان هذا أول اتفاق في إطار مبادرة IMEEC، التي تم إطلاقها على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، حسبما جاء في بيان مشترك صدر عن البلدين بعد زيارة رئيس الوزراء مودي. وتشمل العناصر الرئيسية للاتفاقية

الإطارية تطوير وإدارة منصة لوجستية، بما في ذلك النظام البيئي الرقمي، وتوفير خدمات سلسلة التوريد للتعامل مع جميع أنواع البضائع العامة على طول الممر.

إن إنشاء اتصال إقليمي من خلال الممر الجديد سيضمن سلسلة توريد موثوقة خارج سيطرة الصين، ولا تستطيع بكين خنق هذه السلسلة متى شاءت لابتزاز الدول التي تختارها،وبالتالي فإن الممر يشكل خطوة مهمة لضمان الإمداد المتواصل بالمداخلات الحيوية في عالم ينقسم على نحو متزايد جيوسياسيا.

سيساعد IMEEC على منع نمو الهيمنة الصينية في منطقة الخليج الغنية بالطاقة والتي تعد أيضًا أقصر رابط بين آسيا وأوروبا، وإلى جانب الإمارات العربية المتحدة، سيشرك IMEEC أيضًا المملكة العربية السعودية وإيطاليا وألمانيا وفرنسا إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المشروع. وسيتكون الممر الذي يبلغ طوله 4800 كيلومتر من السكك الحديدية وشبكات النقل من السفن إلى السكك الحديدية وطرق النقل الأخرى. وسيتم تقسيمها إلى قسمين، الممر الشرقي الذي سيربط الخليج العربي بالهند، والممر الشمالي الذي سيربط الخليج بأوروبا، وسيوفر المشروع رابطًا بين الموانئ الرئيسية مثل الفجيرة وجبل علي وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وحيفا وموندرا وكاندلا في الهند مع بيريوس في اليونان ومرسيليا وميسينا في فرنسا.

بالنسبة للهند، سيكون الطريق الأكثر ملائمة لتسويق منتجاتها في الشرق الأوسط وخارجه، في أوروبا؛ توفير الرابط الأكثر مباشرة بين الهند والخليج العربي وأوروبا، مع خط السكك الحديدية الذي سيجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40 في المائة، ومن شأن خط أنابيب الهيدروجين النظيف الذي سيتم مده على طول الطريق أن يسهل تجارة الطاقة النظيفة بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار المحللون إلى أن الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات العربية المتحدة والتوقيع على الاتفاقية الإطارية بشأن IMEEC قد أضعفت بشكل فعال أمل الصين في أن الحرب في غزة ستقضي على الممر الاقتصادي المقترح.

والآن مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة عربية مؤثرة، بأخذ زمام المبادرة، قد لا يكون من الصعب تأمين تعاون المملكة العربية السعودية في المشروع ، حيث تبحث شركات الشحن بشكل محموم عن طرق بديلة، أحدها هو الممر البري بين دبي وحيفا الذي تم إنشاؤه مؤخرًا والذي يربط ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة بميناء حيفا ، عبر الطرق التي تمر عبر المملكة العربية السعودية والأردن،وهذا هو بالضبط الطريق الذي يريد الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا .

كاتبة سورية