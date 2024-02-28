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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بيت فوريك

الخميس 29 فبراير 2024 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بيت فوريك



نابلس/سما/

ستشهد فجر اليوم الاربعاء، شاب عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب بشار نهاد حنني (٣٥عاما) عقب إصابته برصاصة في البطن، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس، حيث ادخل الى غرفة العمليات مباشرة، ليرتقي شهيدا.

وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وسط مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة الشاب حنني.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مركز الصداقة الطبي في البلدة.

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