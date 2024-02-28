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طائرات مجهولة تنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية لمدينة غزة وشمال القطاع لأول مرة منذ 7 أكتوبر

الأربعاء 28 فبراير 2024 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات مجهولة تنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية لمدينة غزة وشمال القطاع لأول مرة منذ 7 أكتوبر



غزة/سما/

 نفذت طائرات مساء اليوم الأربعاء، عمليات إنزال جوي لمساعدات غذائية لمدينة غزة وشمال القطاع لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان بأن طائرات حلقت في سماء مدينة غزة وشمال القطاع ونفذت عمليات إنزال لمساعدات غذائية.

وقالت المصادر إن الطائرات التي لم تعرف هويتها بعد، أسقطت عبر مظلات صناديق من المساعدات الغذائية في ساحة “الجندي المجهول” غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن الطائرات أسقطت شحنة ثانية في أرض زراعية في محيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وتتكون المساعدات ،التي أسقطتها الطائرات رغم محدوديتها، وكان أعداد من السكان في انتظارها لحاجتهم الماسة لها، من “الأرز والفول والمعكرونة”، وفقا للمصادر.

وتعيش مدينة غزة والمحافظات الشمالية للقطاع الساحلي أوضاعا “كارثية” جراء نفاد الطعام وفرض إسرائيل حصارًا عليهم منذ اندلاع الحرب على غزة.

(د ب أ)

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