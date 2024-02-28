  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داخلية غزة تسيّر دوريات في رفح لحماية الأسعار بالأسواق

الأربعاء 28 فبراير 2024 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تسيّر دوريات في رفح لحماية الأسعار بالأسواق



غزة/سما/

 بدأت دوريات شعبية، شكلتها وزارة الداخلية في قطاع غزة، بفرض النظام لمنع التجار من استغلال الوضع والتربح في رفح، التي يلوذ بها أكثر من مليون نازح فلسطيني هربا من الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وبعد مرور نحو خمسة أشهر على الحرب، ارتفعت الأسعار في قطاع غزة مع توقف جميع الواردات التجارية، ومنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأظهرت صور نشرتها منصات التواصل الاجتماعي رجالا ملثمين بجوار طاولات البيع في الأسواق. وفي إحدى الصور ظهر رجلان مسلحان ببنادق وفي صورة أخرى، ظهر ستة رجال مسلحين بهراوات.

وظهرت في الصور عصابات على رؤوس الرجال المسلحين بالهراوات مكتوب عليها باللغة العربية “لجنة الحماية الشعبية”.

 

 

 

ويعيش معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الآن في رفح بالقرب من المعبر الحدودي مع مصر، معظمهم في خيام وملاجئ مؤقتة أخرى، بعد فرارهم من الدمار في أجزاء أخرى من القطاع.

وكان مواطنون قد أشعلوا إطارات السيارات في رفح، اليوم الأربعاء، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

 

الأكثر قراءة اليوم

إدارة بايدن تهدد "إسرائيل" بوقف تزويدها بالأسلحة إذا لم توقع التزاما قانونيا يخص غزة قبل منتصف مارس

"القسام" تنشر تفاصيل مثيرة عن معارك حي الزيتون (فيديو)

غزة توجه ضربة لبايدن في ميشيغان

الرئيس عباس يجدد استعداد السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة بعد الحرب

كابينيت الحرب يقرر سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى من بن غفير

المالكي: حماس تدرك ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط" بعد الحرب

غالانت: "الأثمان التي يتكبدها الجيش في أعداد القتلى والجرحى باهظة"

الأخبار الرئيسية

إليكم النص الرسمي لورقة "الإطار الجديد" للهدنة في غزة

photo_2024-02-28_18-34-27

صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة من الأطفال إلى 7

غالانت: "الأثمان التي يتكبدها الجيش في أعداد القتلى والجرحى باهظة"

كابينيت الحرب يقرر سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى من بن غفير

photo_2024-02-28_18-47-47

حصل على معلومات سرية للغاية .. هذا ما اكتشفه الطيار الأمريكي عن “تورط واشنطن في إبادة غزة”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية