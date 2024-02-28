قصف إسرائيلي يستهدف العاصمة السورية دمشق (فيديو)

دمشق/سما/

تعرض بناء في مدينة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية دمشق لأضرار اليوم الأربعاء إثر استهدافه بقصف صاروخي إسرائيلي.

وسمع قبل قليل دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية.

وذكرت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” أن “وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق”.

ولاحقا ذكرت وزارة الدفاع السورية: "حوالي الساعة 21:35 من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.".