لابيد "يبارك" قرار مجلس الحرب الإسرائيلي بخصوص بن سحب صلاحيات لبن غفير

القدس المحتلة/سما/

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على قرار كابينيت الحرب بسحب الصلاحيات من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والتي تخص القرارات في المسجد الأقصى.

وقال لابيد في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة "X" مساء الأربعاء: "أهنئ مجلس إدارة الحرب على القرار الصحيح بسحب صلاحيات إدارة الحرم القدسي خلال شهر رمضان من يد إيتمار بن غفير".



وكانت القناة "12" العبرية قد أفادت في تقرير مساء يوم الأربعاء بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سحب الصلاحيات التي تخص القرارات في المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.



كما ذكرت القناة "12" أنه لا تقييدات على دخول عرب 48 والقدس إلى المسجد الأقصى في رمضان.

وردا على ذلك طلب بن غفير في تدوينة على منصة "X" من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إصدار رد عاجل ونفي ما ورد من أنباء عن سحب صلاحياته.

وقال في التدوينة التي نشرها على صفحته: "أتوقع من رئيس الوزراء أن ينفي التقرير الذي يفيد بأنه في قضية الحرم القدسي قرر اتباع مفهوم بيني غانتس القائل بأن السلام يشترى بالخضوع والاستسلام للإرهاب، بالإضافة إلى نفي التقرير عن نية سحب الصلاحيات التي يملكها وزير الأمن القومي إلى إسرائيل".



هذا، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقيد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ويوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان وتحديدا السماح بدخول المصلين إلى القدس، يشكل معضلة ومصدر خلاف في حكومة بنيامين نتنياهو.