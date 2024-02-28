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فيديو: "سرايا القدس" تسقط "كواد كابتر"و تعرض مشاهد من استهداف تجمعات وآليات الاحتلال

الأربعاء 28 فبراير 2024 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: "سرايا القدس" تسقط "كواد كابتر"و تعرض مشاهد من استهداف تجمعات وآليات الاحتلال



غزة/سما/

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مساء يوم الأربعاء أنها أسقطت طائرة إسرائيلية من من نوع "كواد كابتر".

وأضافت أنه تم إسقاطها والسيطرة عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونشرت "سرايا القدس" مقطع فيديو عرضت من خلاله الطائرة التي تم إسقاطها والاستحواذ عليها.

كما نشرت "سرايا القدس" مشاهد من استهداف تجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي خلف محيط المقبرة الشرقية شرق جباليا.

وأشارت "سرايا القدس" أنه "بالتعاون مع ألوية صلاح الدين تم استهداف تجمعات وآليات القوات الإسرائيلية بقذائف الهاون".

وأكدت "سرايا القدس"، في وقت سابق، تنفيذ "عدد من المهام ضد القوات الإسرائيلية في مناطق الاشتباك بمحاور التقدم في خان يونس". كما ذكرت في بيان: "قصف بقذائف الهاون النظامي تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس".

وأضافت أن "مقاتليها خاضوا أيضا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة المشروع غرب خان يونس".


هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 582 منذ 7 أكتوبر.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ145، يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا، في وقت يتسابق الوسطاء الدوليون مع الزمن للوصول إلى صفقة توقف النار قبيل شهر رمضان.

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