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حزب الله يستهدف "بركة ريشا".. وموقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة في مزارع شبعا المحتلة

الأربعاء 28 فبراير 2024 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يستهدف "بركة ريشا".. وموقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة في مزارع شبعا المحتلة



بيروت/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف انتشارٍ ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.

كذلك، أعلنت المقاومة استهداف موقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 14 صاروخ في مستوطنة "كريات شمونة" أُطلقت من لبنان.

ونجم عن هذه الاستهدافات بحسب الإعلام الإسرائيلي، إصابة مباشرة في شارع "أور أيلان"، ولمبنى في مستوطنة كريات شمونة، إضافةً إلى سقوط صاروخ في مستوطنة بيت هيلل وتقارير عن وجود إصابات.


وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد استهدفت ، أمس الثلاثاء، مقر قيادة الفرقة "146" في "جعتون" خلال وجود رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، فيها، كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

كما نفّذت المقاومة الإسلامية، أمس، عمليتين عسكريتين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة. إضافةً لاستهدافها التجهيزات التجسسية في موقع "‏الرمثا" بالأسلحة المناسبة، ‏مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة. ‏

وسبق ذلك استهدافها موقع "رويسات العلم"، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة.  بالإضافة إلى ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي على "تلة الطيحات" بالأسلحة المناسبة، محققين إصابات مباشرة. 

وفي وقتٍ سابق أمس أيضاً، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعةٍ صاروخية كبيرة من عدّة راجمات، وذلك في إطار ردّها الثاني على ‏عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع.

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