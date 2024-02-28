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أولمرت: الهجوم على رفح خطرٌ لا يمكننا تحمله.. وعلى نتنياهو إيقاف الحرب

الأربعاء 28 فبراير 2024 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: الهجوم على رفح خطرٌ لا يمكننا تحمله.. وعلى نتنياهو إيقاف الحرب



القدس المحتلة/سما/

نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، قوله إنّ الهجوم على رفح سيكون "خطراً لا يمكننا تحمّله".

وقال أولمرت في "تل أبيب"، إنّ رفح "قد تكون خطوة أكثر من اللازم"، مشيراً إلى أنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يوقف الحرب، ويركّز على رسم خطة تُمكّن "الجيش" الإسرائيلي من مغادرة قطاع غزة، والسعي لتأمين دخول قوات دولية إلى القطاع.

يُشار إلى أنّ نتنياهو صرّح في مقابلةٍ مع الـ "ABC" الأميركية، في وقتٍ سابق، بأنّ "من يقول لنا، لا للعمل في رفح هو في الواقع يدعونا إلى خسارة الحرب في غزّة". 

وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ أوامر نتنياهو بالاستعداد لبدء عملية عسكرية في رفح، أثارت الكثير من الخلافات بينه وبين "الجيش" الإسرائيلي.

وشكّك خبراء ومعلّقون في قدرة نتنياهو على تحقيق مفهوم "النصر المُطلق"، الذي لا يفتأ يكرّره في الآونة الأخيرة، وسط اتهامات بأنه يخلط بين الأهداف الشخصية والحربية، وفق محلل الشؤون السياسية في "القناة 12" الإسرائيلية، يارون أبرهام.

ويأتي ذلك فيما تتراكم الخسائر الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط إقرار إسرائيلي بصعوبة القضاء على "حماس"، وأنّ الحركة هي من "يحدّد إيقاع الحرب"، واعتراف بضرورة التوصل إلى حل سياسي من أجل التمكّن من إخراج الأسرى الإسرائيليين، الذين تشكّل قضيتهم ضغطاً داخلياً متزايداً على حكومته.

#رفح

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