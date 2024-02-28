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"القسام" تنشر تفاصيل مثيرة عن معارك حي الزيتون (فيديو)

الأربعاء 28 فبراير 2024 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تنشر تفاصيل مثيرة عن معارك حي الزيتون (فيديو)



غزة/سما/

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد جديدة لاستهداف مجاهديها جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.


وأظهرت المشاهد استهداف مجاهدي القسام لآليات الاحتلال بالأسلحة المضادة للدروع، كما أظهرت المشاهد أيضاً دك مجاهدي القسام لقوات راجلة من جنود الاحتلال بقذائف الهاون ووصول الطيران المروحي لنقل قتلى وجرحى الاحتلال خلال العملية.


وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام أن المعركة في حي الزيتون تدار بكل قوة واقتدار وتحكم مشيراً أنهم ما زالوا يوقعوا خسائر فادحة في آليات وضباط وجنود العدو.


قائلاً:" المعركة في حي الزيتون كانت متوقعة وفقاً لمعلومات ووثائق استخباراتية كانت بحوزتنا تم الحصول عليها من العدو".


وأضاف:" تم تحليل تلك الوثائق ومعرفة الأهداف وتجهيز خطة ميدانية للتعامل مع قوات العدو على المقتربات والمسالك المتوقعة للهجوم".


وشدد المصدر القيادي بالقسام خلال حديثه بأن خسائر العدو في الميدان كبيرة وما زالت المعركة جارية خلف وعلى خط التماس معه.

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