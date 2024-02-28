جيش الاحتلال: 30 ألف جندي اتصلوا بخط الاستشارات النفسية وتسريح 200 منذ بدء الحرب

القدس المحتلة/سما/

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، أن نحو 30 ألف جندي اتصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية التابع له، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

و زعم جيش الاحتلال في بيان أن نحو 85%، من الجنود الذي اضطروا إلى تلقي خدمات العلاج النفسي عادوا للحرب مجدداً.

كما أشار البيان إلى أنه “تم تسريح نحو 200 عسكري من الجيش بسبب المشكلات النفسية التي لحقت بهم”، على خلفية الحرب.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: “تفتتح الهيئة الطبية في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات مركز خدمات صحة نفسية جديد، والذي يضم مركز الأسرة الدائم ووحدة الاستجابة القتالية وعيادة علاج ما بعد الصدمة للجنود”، دون تحديد مكانه.

وفي السياق، أشار الجيش إلى أن “سلاح الطب في الجيش يشغل مركزاً هاتفياً على مدار 24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع، لتقديم الاستجابة الأولية للجنود”، بحسب المصدر ذاته.

ومطلع فبراير/شباط، صرحت يخال ليفشيتز، رئيسة القسم السريري للأمراض العقلية في الجيش الإسرائيلي، لهيئة البث العبرية (رسمية) بأن نحو “3 آلاف جندي نظامي واحتياط تم فحصهم من قِبل ضباط الصحة العقلية، منذ بداية الحرب على غزة”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تجنيد 360 ألفاً من جيش الاحتياط منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وبشكل متكرر يعلن الجيش عن تعرّض عدد من عناصره لأزمات صحية مختلفة، بينها المشكلات النفسية والعصبية، إضافة إلى الإصابات الجسدية الناتجة عن المعارك وانتشار بعض الأمراض المعدية.

26 مصاباً بالساعات الأخيرة

فيما كشفت معطيات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن إصابة 26 جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستناداً إلى المعطيات، زاد عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 3007 ارتفاعاً من 2981 الثلاثاء، ما يعني إصابة 26 منذ أمس.

وتشير المعطيات إلى أن 468 أُصيبوا بجروح خطيرة، و793 بجروح متوسطة، و1746 بجروح طفيفة.

وتظهر أن من بين الجرحى 1429 أُصيبوا في المعارك البرية بغزة، منذ 27 أكتوبر الماضي، ارتفاعاً من 1421 الثلاثاء.

وتبين أن 296 منهم أُصيبوا بجروح خطيرة، و477 بجروح متوسطة، و656 بجروح طفيفة.

استناداً إلى المعطيات، لا يزال 324 ضابطاً وجندياً يتلقون العلاج في مستشفيات، وهم 38 بحالة خطيرة، و207 متوسطة، و79 طفيفة.

فيما قُتل 582 ضابطاً وجندياً منذ اندلاع الحرب، بينهم 242 في المعارك البرية، بحسب موقع الجيش.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة دفعت ربع سكان القطاع إلى حافة المجاعة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.