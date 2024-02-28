حماس تعقب على استشهاد أطفال بمستشفى "كمال عدوان" بسبب الجفاف وسوء التغذية

غزة/سما/

قالت حركة "حماس" الأربعاء، إن استشهاد 4 أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية بمستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة، يعد "إخفاقا دوليا في حماية الإنسانية".

جاء ذلك في بيان للحركة، بعد ساعات من إعلان مدير "مستشفى كمال عدوان" حسام أبو صفية، أن المرفق الطبي يخرج عن الخدمة في وقت لاحق اليوم بسبب نفاد الوقود، على خلفية الحرب الإسرائيلية الدائرة ضد قطاع غزة وتحاكم بموجبها تل أبيب بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

واعتبرت "حماس" أن إعلان إدارة "مستشفى كمال عدوان" في محافظة شمال قطاع غزة خروجه عن الخدمة بسبب نفاد الوقود "يفاقم الوضع الصحي والإنساني لأهلنا في شمال القطاع".

وأضافت في بيانها أن "استشهاد العديد من المرضى بسبب نقص الرعاية الطبية والدواء، إضافة لاستشهاد أربعة أطفال في المستشفى بسبب الجفاف وسوء التغذية، يعد إخفاقاً دولياً في حماية الإنسانية من إجرام الكيان الصهيوني (إسرائيل) الذي يفرض حصاراً مطبقاً على شمال القطاع".

وطالبت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمُّل مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية في اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف هذا الكيان النازي عن جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخصوصاً في محافظتي غزة والشمال".

كما دعت "كافة الأطراف المعنية بما فيهم الوكالات الأممية، إلى التحرك العاجل لتوصيل المواد الغذائية الطارئة لأهلنا في شمال القطاع، الذين يتعرضون لتجويع ممنهج من قبل العدو المجرم الذي لا يراعي أية معايير إنسانية أو ضوابط أخلاقية في حربه الشاملة على شعبنا".