جنرال إسرائيلي سابق: علينا التوصل لتهدئة طويلة على الساحة الفلسطينية

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، إنه علينا التوصل لتهدئة طويلة على الساحة الفلسطينية حتى لا نواجه جبهة إيرانية قاسية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال يائير جولان، النائب السابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أنه من الضروري التوصل إلى تهدئة طويلة ومستقرة على الساحة الفلسطينية، خلال السنوات المقبلة حتى لا تواجه إسرائيل جبهة إيرانية صعبة.
وشدد الجنرال جولان على أنه على إسرائيل ضرورة خلق أفق سياسي واضح من الناحيتين الأمنية والسياسية، مع الانفصال عن الجانب الفلسطيني، بدعوى أن ضم الفلسطينيين سيؤدي إلى تدمير دولة إسرائيل، على حد وصفه.
האלוף במיל' יאיר גולן, לשעבר סגן הרמטכ"ל ומפקד פיקוד צפון, משתף בחזון המדיני ביטחוני שלו: "בשנים הקרובות ישראל הולכת להתמודד עם חזית איראנית קשה. כדי להתמודד עם זה אנחנו חייבים להגיע לרגיעה ארוכה ויציבה בזירה הפלסטינית. כדי לעשות את זה חייבים לייצר אופק מדיני ברור מבחינה ביטחונית… pic.twitter.com/ZKdceGSJ0Y— 103FM (@radio103fm) February 28, 2024