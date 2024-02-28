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جنرال إسرائيلي سابق: علينا التوصل لتهدئة طويلة على الساحة الفلسطينية

الأربعاء 28 فبراير 2024 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي سابق: علينا التوصل لتهدئة طويلة على الساحة الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، إنه علينا التوصل لتهدئة طويلة على الساحة الفلسطينية حتى لا نواجه جبهة إيرانية قاسية.


ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال يائير جولان، النائب السابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أنه من الضروري التوصل إلى تهدئة طويلة ومستقرة على الساحة الفلسطينية، خلال السنوات المقبلة حتى لا تواجه إسرائيل جبهة إيرانية صعبة.

وشدد الجنرال جولان على أنه على إسرائيل ضرورة خلق أفق سياسي واضح من الناحيتين الأمنية والسياسية، مع الانفصال عن الجانب الفلسطيني، بدعوى أن ضم الفلسطينيين سيؤدي إلى تدمير دولة إسرائيل، على حد وصفه.

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