سوناك يدعو لوقف "دائم" لإطلاق النار بغزة.. "لا مصلحة لأحد بهدنة مؤقتة"

لندن/سما/:

دعا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى وقف "دائم" لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى عدم وجود مصلحة لأحد في هدنة مؤقتة.

وذكر سوناك، الأربعاء، أنهم يسعون إلى "وقف دائم لإطلاق النار في غزة يبدأ بهدنة إنسانية تسمح بالإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات".

وأكد أنه "لا مصلحة لأحد بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ثم العودة للقتال وعدم الإفراج عن الرهائن".

ريشي سوناك، شدد على وجوب استغلال الزخم من هذه المأساة المروعة في غزة لـ "وضع حد لهذا الصراع على أساس حل الدولتين".

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، انتقادات حادة بسبب صمته حيال التصريحات المعادية للمسلمين.

وكان سوناك قد انتقد الأحد الماضي، رئيس مجلس العموم لينزي هويل قائلا إن سياساته تخالف الإجراءات بسبب تهديدات يتعرض لها بعض النواب بخصوص آرائهم في الصراع الدائر في قطاع غزة.

وشدد على أن تلك المواقف ترسل إشارة خطيرة مفادها أن الترهيب يؤتي أكله في إشارة واضحة لتداعيات الحرب في غزة على الوضع السياسي الداخلي.

واليوم، أعرب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، عن أمله في "التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة"، وسط تصريحات متتابعة قطرية وأمريكية، لكن دون أي تعليق من المقاومة حول قرب التوصل لأي اتفاق.

من جانبها، أكدت قطر الثلاثاء أنها تسعى للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا شرسا منذ نحو أربعة أشهر، قبل بداية شهر رمضان.

أمس الثلاثاء، قال متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "إن قوافل المساعدات الإنسانية لم تتمكن من دخول شمال غزة منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي".



وأشار إلى إعلان منظمة الأغذية العالمية أن 15 ألف طن من المواد الغذائية على أهبة الاستعداد في مصر.

