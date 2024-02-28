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غزة: خروج مستشفى “كمال عدوان” عن الخدمة

الأربعاء 28 فبراير 2024 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: خروج مستشفى “كمال عدوان” عن الخدمة



غزة/سما/

أعلن مدير “مستشفى كمال عدوان” شمال قطاع غزة، حسام أبو صفية، الأربعاء، أن المرفق الطبي يخرج عن الخدمة في وقت لاحق اليوم بسبب نفاد الوقود، جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع منذ نحو 5 أشهر.


وقال في مؤتمر صحافي، إن “المستشفى سيخرج عن الخدمة بدءا من اليوم بسبب نفاد الوقود”، مجددا مطالبته بتزويد المجمع الطبي بالوقود لإنقاذ المرضى.


وأضاف أنه خلال الأيام الماضية سجل المستشفى “استشهاد العديد من المرضى نتيجة نقص الدواء والغذاء والوقود، بينهم 4 أطفال”.


وتابع: “استشهد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف“، موضحا أن توقف المستشفى “سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية”.

وفي السياق، أشار أبو صفية إلى “توقف إجراء العمليات الجراحية في المستشفى بشكل كامل” على خلفية الأسباب ذاتها.


وفي 19 فبراير/ شباط الجاري حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل “تهديدا خطيرا” على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.


وخلال الحرب على غزة أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي.


ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

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