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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على النصيرات وخانيونس (فيديو)

الأربعاء 28 فبراير 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على النصيرات وخانيونس (فيديو)



غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول 8 شهداء و عدد من الجرحى إلى مستشفى العودة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مربعًا سكنيًا في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي خانيونس جنوب القطاع، استشهد 6 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة أصداء، فيما اندلع حريق في أحد أقسام مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي بفعل القصف المدفعي الإسرائيلي، وأصيب 60 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محيط المجمع.

وفي حصيلة غير نهائية، تم انتشال جثامين 14 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، منذ صباح اليوم.

كما وصل 11 شهيدًا وأكثر من 30 إصابة إلى مستشفى الشفاء بغزة، منذ صباح اليوم.

  

و استُشهد مواطنان، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال المدفعي منازل في منطقة وادي غزة، وسط قطاع غزة.

وكان 6 مواطنين قد استُشهدوا في وقت سابق اليوم، وأصيب 22 آخرون، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة غزة.

ويدخل العدوان على قطاع غزة، يومه الخامس والأربعين بعد المئة، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 29954 والمصابين إلى 70325، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

  

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