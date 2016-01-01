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ليبرمان: نتنياهو سيقيم دولة فلسطينية ويبيع أمن "إسرائيل"

الأربعاء 28 فبراير 2024 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو سيقيم دولة فلسطينية ويبيع أمن "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتزم أمام السعوديين بإقامة دولة فلسطينية مقابل تدريبهم على برنامجهم النووي.

وأضاف ليبرمان في مقابلة صحفية: "البرنامج النووي سيضع الشرق الأوسط برمته في سباق نووي مجنون بموافقة نتنياهو.

وتابع: "نتنياهو يريد أن يتفاخر فقط بإبرام اتفاق مع السعوديين، مدعيا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي"سيقيم دولة فلسطينية ويبيع أمن إسرائيل."


وصاغ ليبرمان عام 2016 وثيقة من 11 صفحة تحذر من خطط حماس لاقتحام قطاع غزة، واجتياح المجتمعات جنوبي فلسطين المحتلة، وشن مجازر واحتجاز رهائن.

الوثيقة التي نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أجزاء منها أكتوبر الماضي، حذرت من خطط مرتبطة بهجوم 7 أكتوبر، وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا على علم منذ عدة سنوات باحتمال وقوع مثل هذا الهجوم الذي شنته حماس، لكنهم على ما يبدو لم يأخذوا الأمر على محمل الجد.

وحمل ليبرمان نتنياهو مرارا مسؤولية الفشل في التصدي لهجوم 7 أكتوبر والتعامل مع تبعات الحرب المنفجرة في قطاع غزة.

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