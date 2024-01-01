  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يستقبل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"

الأربعاء 28 فبراير 2024 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"



رام الله/سما/

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني.

وأكد سيادته الرفض المطلق للحملة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه وكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها، وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من أبناء شعبنا بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والرعاية الإنسانية، سواء داخل فلسطين، أو في دول الشتات.

وجدّد الرئيس مطالبته للدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا"، بالتراجع عن هذه المواقف، التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا، دون وجه حق بشكل لاإنساني، مؤكدا الثقة بإجراءات الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأكد الرئيس، أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بتطبيق القرار 194 وبعودة اللاجئين.

وشدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا بشكل فوري، وحمايته، والرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود إلى المواطنين هناك، وأهمية عودة النازحين إلى مناطقهم وتوفير مراكز إيواء لهم، وإعادة تشغيل المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن.

الأكثر قراءة اليوم

إدارة بايدن تهدد "إسرائيل" بوقف تزويدها بالأسلحة إذا لم توقع التزاما قانونيا يخص غزة قبل منتصف مارس

قتل جنود وتدمير آليات وقصف مستوطنات غلاف غزة.. الاحتلال: دفعنا ثمناً باهظاً في حي الزيتون

نتنياهو يرد على بايدن بشأن إنهاء حرب غزة قبل الأوان

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في خانيونس

واشنطن تعلن اقتراب "صفقة هدنة غزة" من خط النهاية وترمي الكرة في ملعب "حماس"

مقتل قائد سرية بلواء جفعاتي في غزة.. الثاني خلال 3 أيام (صورة)

غالانت: حماس تحاول تحويل "رمضان" إلى المرحلة الثانية من "طوفان الأقصى"

الأخبار الرئيسية

ليبرمان: نتنياهو سيقيم دولة فلسطينية ويبيع أمن "إسرائيل"

بـ"مشمار يهودا".. "إسرائيل" تتحدى أميركا والضغوط الدولية

الرئيس عباس يجدد استعداد السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة بعد الحرب

محلل عسكري إسرائيلي: "سننهي العام الجاري بـ12 ألف جندي معاق"

عضو بالكنيست يكشف خلافات المجلس الحربي: كيف ستتمكن حماس من إعادة تأهيل نفسها عسكريا؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية