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محلل عسكري إسرائيلي: "سننهي العام الجاري بـ12 ألف جندي معاق"

الأربعاء 28 فبراير 2024 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل عسكري إسرائيلي: "سننهي العام الجاري بـ12 ألف جندي معاق"



القدس المحتلة/سما/

قال محلل عسكري إسرائيلي، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، إن بلاده ستنهي العام الحالي بـ12 ألف جندي معاق بسبب الحرب على قطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.  

حيث أفاد يوسي يهوشع، وهو محلل عسكري في الصحيفة، خلال حديث لقناة "103FM" المحلية: "لقد فقد الجيش عدداً لا بأس به من القادة والجنود، وآلافاً آخرين من الجرحى". 

جنود إسرائيليون معاقون
كان يهوشع يتحدث عن مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود بجروح خطيرة في معركة بشمالي قطاع غزة، أمس الثلاثاء، حيث قال: "في إشارة إلى ما حدث بالأمس يجب ملء الرتب، كما تعلمون فإنه بحسب الأرقام سننهي العام بـ12 ألف جندي إسرائيلي معاق". 

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود من لواء جفعاتي في المعارك مع الفصائل الفلسطينية جنوب شرق مدينة غزة. 


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن بيان للجيش: "سقوط الميجر يفتاح شاحر، وهو قائد سرية بكتيبة تابعة للواء جفعاتي، وإيتاي سييف، قائد فصيل في الكتيبة نفسها، وإصابة 7 جنود بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة". 

وأمس الثلاثاء، قال جيش الاحتلال في بيان، إن 13 جندياً أصيبوا بالمعارك في قطاع غزة خلال يوم. 

مقتل وإصابة مئات جنود الاحتلال في غزة
بحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد قتل 582 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 242 منذ بدء الحرب البرية، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

كما تشير المعطيات إلى إصابة 2988 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب، بينهم 472 منذ بداية الحرب البرية، فيما لم تصدر إحصائية رسمية لعدد الإعاقات التي تسببت بها الحرب في صفوف جيش الاحتلال. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

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