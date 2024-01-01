توقف مستشفى العودة في جباليا عن الخدمة بعد نفاد الوقود

غزة/سما/

أعلن مستشفى العودة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، الأربعاء، توقف خدماته، جراء نفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وقال مدير دائرة المراقبة والتقييم في "العودة" الطبيب محمد صالحة، في تصريح صحفي، إن "التوقف الكامل للخدمات في مستشفى العودة سيؤدي إلى حرمان تام من الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل توقف جميع المستشفيات في الشمال عن الخدمة".

وأضاف: "سيؤدي توقف المستشفى عن العمل إلى تفاقم الأزمة الصحية المعقدة بسبب العدوان المستمر والحصار الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

وكان مستشفى "العودة" قد حذر الثلاثاء، من توقف خدماته المقدمة إلى المرضى والجرحى، بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية والوقود، في ظل حصار خانق وقبضة أمنية فرضتهما قوات الاحتلال على مناطق شمال القطاع.



وناشد الطبيب جميع المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية، "الضغط على الاحتلال لتزويد المستشفى بالأدوية والمواد الاستهلاكية والمستلزمات الطبية والوقود".

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى العودة لمدة 18 يومًا، انتهى في العاشر من شباط/ فبراير الجاري، مخلّفا دمارا شديدا في الطوابق العلوية للمبنى، بالإضافة إلى تدمير عدد من سيارات الإسعاف الموجودة عند مدخله.

ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أخرج جيش الاحتلال 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما أنه استهدف 152 مؤسسة صحية جزئيًا.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، إنه في اليوم الـ145 من الحرب "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيدا و110 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضحت الوزارة، أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".