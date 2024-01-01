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عضو بالكنيست يكشف خلافات المجلس الحربي: كيف ستتمكن حماس من إعادة تأهيل نفسها عسكريا؟

الأربعاء 28 فبراير 2024 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست يكشف خلافات المجلس الحربي: كيف ستتمكن حماس من إعادة تأهيل نفسها عسكريا؟



القدس المحتلة/سما/

قال عضو الكنيست الإسرائيلي زئيف إلكين، الأربعاء، إنه طالما استمرت حركة حماس في حكم قطاع غزة مدنيا، فإنها ستكون قادرة على إعادة تأهيل نفسها عسكريا.


وفي حديثه عن "اليوم التالي" بعد الحرب، قال إلكين وهو من حزب "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، "طالما استمرت حماس في حكم قطاع غزة من وجهة نظر مدنية، فلن نكون قد حققنا الهدف الرئيسي للحرب. ستكون قادرة على إعادة تأهيل نفسها عسكريا، لأنها عندما تسيطر على السكان، فإنها تعرف كيفية تجنيد الأشخاص في الذراع العسكري أيضا".

وكشف إلكين عن الخلافات داخل المجلس الحربي في إسرائيل، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن نهج غادي آيزنكوت وبيني غانتس تجاه الدولة الفلسطينية يختلف عن نهجنا (في حزب الليكود)".

وكان نتنياهو رفض بوقت سابق، أي كلام عن إقامة دولة فلسطينية.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ145، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا، في وقت يتسابق الوسطاء الدوليون مع الزمن للوصول لصفقة توقف النار قبيل شهر رمضان.

في غضون ذلك، بدأ أفراد عائلات الأسرىالإسرائيليين في غزة اليوم الأربعاء، مسيرة تستمر أربعة أيام من جنوب البلاد إلى القدس للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

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