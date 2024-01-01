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شاهد: إعلامي أمريكي يسخر من "لطافة" بلاده أمام جرائم الاحتلال بغزة

الأربعاء 28 فبراير 2024 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: إعلامي أمريكي يسخر من "لطافة" بلاده أمام جرائم الاحتلال بغزة



واشنطن/سما/

سخر الإعلامي الكوميدي الأمريكي جون ستيوارت، من تقديم الولايات المتحدة، الدعم بسخاء للاحتلال، لقصف الفلسطينيين، دون الضغط عليهم لتجنب المدنيين ووقف الحرب.

وأشار ستيوارت بطريقة ساخرة، إلى أن أمريكا بالنسبة إلى "إسرائيل"، هي عبارة عن الرقم الخاص بالطوارئ، حين يواجهون أزمات.
 

واستعرض تصريحات صارمة لعدد من المسؤولين الأمريكيين، والتي تطالب بوقف إطلاق النار، لكنه قال بسخرية: أعتذر، جميعها كانت حول الحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى لهجة المسؤولين الأمريكيين، تجاه قصف الاحتلال على غزة، لطيفة وغير كافية، وعليها أن تكون أكثر قسوة.
 

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