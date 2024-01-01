إصابة 26 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

كشفت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية.



واستنادا إلى المعطيات على موقع الجيش، زاد عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 3007 ارتفاعا من 2981 الثلاثاء، مما يعني إصابة 26 منذ أمس.



وتشير المعطيات أن 468 أصيبوا بجروح خطيرة، و793 بجروح متوسطة، و1746 بجروح طفيفة.



وتظهر أن من بين الجرحى 1429 أُصيبوا في المعارك البرية بغزة، منذ 27 أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 1421 الثلاثاء.



وتبين أن 296 منهم أُصيبوا بجروح خطيرة، و477 بجروح متوسطة، و656 بجروح طفيفة.



واستنادا إلى المعطيات، ما يزال 324 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج في مستشفيات، وهم 38 بحالة خطيرة، و207 متوسطة، و79 طفيفة.



فيما قُتل 582 ضابطا وجنديا منذ اندلاع الحرب، بينهم 242 في المعارك البرية، بحسب موقع جيش الاحتلال.



وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة دفعت ربع سكان القطاع إلى حافة المجاعة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.



وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.