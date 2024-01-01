  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إصابة 26 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة

الأربعاء 28 فبراير 2024 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 26 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة



القدس المحتلة/سما/

كشفت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية.


واستنادا إلى المعطيات على موقع الجيش، زاد عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 3007 ارتفاعا من 2981 الثلاثاء، مما يعني إصابة 26 منذ أمس.


وتشير المعطيات أن 468 أصيبوا بجروح خطيرة، و793 بجروح متوسطة، و1746 بجروح طفيفة.


وتظهر أن من بين الجرحى 1429 أُصيبوا في المعارك البرية بغزة، منذ 27 أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 1421 الثلاثاء.


وتبين أن 296 منهم أُصيبوا بجروح خطيرة، و477 بجروح متوسطة، و656 بجروح طفيفة.


واستنادا إلى المعطيات، ما يزال 324 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج في مستشفيات، وهم 38 بحالة خطيرة، و207 متوسطة، و79 طفيفة.


فيما قُتل 582 ضابطا وجنديا منذ اندلاع الحرب، بينهم 242 في المعارك البرية، بحسب موقع جيش الاحتلال.


وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة دفعت ربع سكان القطاع إلى حافة المجاعة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.


وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

إدارة بايدن تهدد "إسرائيل" بوقف تزويدها بالأسلحة إذا لم توقع التزاما قانونيا يخص غزة قبل منتصف مارس

قتل جنود وتدمير آليات وقصف مستوطنات غلاف غزة.. الاحتلال: دفعنا ثمناً باهظاً في حي الزيتون

نتنياهو يرد على بايدن بشأن إنهاء حرب غزة قبل الأوان

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في خانيونس

واشنطن تعلن اقتراب "صفقة هدنة غزة" من خط النهاية وترمي الكرة في ملعب "حماس"

مقتل قائد سرية بلواء جفعاتي في غزة.. الثاني خلال 3 أيام (صورة)

غالانت: حماس تحاول تحويل "رمضان" إلى المرحلة الثانية من "طوفان الأقصى"

الأخبار الرئيسية

محلل عسكري إسرائيلي: "سننهي العام الجاري بـ12 ألف جندي معاق"

عضو بالكنيست يكشف خلافات المجلس الحربي: كيف ستتمكن حماس من إعادة تأهيل نفسها عسكريا؟

واشنطن بوست: خطة نتنياهو "لليوم التالي" لغزة غير قابلة للتطبيق

السيسي

فيديو.. السيسي: لم نغلق معبر رفح نهائيا.. وقد نتوصل لوقف إطلاق نار في غزة خلال أيام..

هنية

هنية يتحدث عن "مرونة" في المفاوضات ويوجه رسالة لأهل القدس والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية