فيديو.. السيسي: لم نغلق معبر رفح نهائيا.. وقد نتوصل لوقف إطلاق نار في غزة خلال أيام..

القاهرة / سما /

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر حرصت على تخفيف المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة، وفق تعبيره.

وأضاف خلال احتفالية “قادرون باختلاف”، أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا، لافتا إلى إمكانية أن تتوصل الوساطة المصرية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وتابع: “مصر مستمرة وستستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”.

وزاد: “حرصنا أنا وكل المصريين أن نخفف على أشقائنا في قطاع غزة، وفي أوقات الصراع يكون هناك كلام كثير بعضه صادق وبعضه غير حقيقي”.

وواصل: “كنا حريصون من اليوم الأول أن يكون منفذ رفح سبيلا ومسارا للمساعدات والغوث، لكن الأمور ليست سهلة كما يتصور البعض”.

ورفض السيسي أي اتهامات توجه لمصر حول معبر رفح، قائلا: “لا يمكن أن نقول كلاما ونفعل شيئا آخر، نحن شرفاء وأمناء ومخلصون، في وقت لا يوجد أحد هكذا، بمعنى لا نكذب ولا نتآمر، هنروح من ربنا فين؟”.

وتابع: “أحيانا التكرار يكون مهم لتأكيد الرسالة، مصر لم تغلق المنفذ أبدا أبدا”.

وتواجه مصر انتقادات بسبب تحكم الاحتلال الإسرائيلي في حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح.