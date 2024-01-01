  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

سلطة النقد: استمرار التدهور الحاد في مؤشر دورة الأعمال

الأربعاء 28 فبراير 2024 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد: استمرار التدهور الحاد في مؤشر دورة الأعمال



رام الله / سما /

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" انخفاضا في المؤشر الكلي لفلسطين إلى -34.9 نقطة في شهر شباط الجاري، مقارنة بـ1.8 نقطة في شهر أيلول من العام الماضي.

وأوضحت، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن هذه النتائج تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على كل الأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى في المحصلة إلى استمرار تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية، واستمرار انهياره في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، بلغت قيمة المؤشر الكلي نحو -22.2 نقطة في شباط 2024، مقارنة بنحو 4.8 نقطة في أيلول 2023، إذ انخفض مؤشر الصناعة (من 4.2 إلى-5.6)، ومؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى -5.6)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -7.4)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.2 إلى -0.8)، وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى -2.0)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.5 إلى -0.3)، في مقابل ارتفاع مؤشر الزراعة (من -2.2 إلى -0.4).

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون، وانخفاض حجم المبيعات، فيما جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة المقبلة.

أما في قطاع غزة، فإن المؤشر وصل إلى أسوأ أداء عند نحو -100 نقطة، في ظل العدوان الذي يلقي بآثاره التدميرية والكارثية، وشل الحياة في كل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية.

#سلطة النقد

الأكثر قراءة اليوم

إدارة بايدن تهدد "إسرائيل" بوقف تزويدها بالأسلحة إذا لم توقع التزاما قانونيا يخص غزة قبل منتصف مارس

قتل جنود وتدمير آليات وقصف مستوطنات غلاف غزة.. الاحتلال: دفعنا ثمناً باهظاً في حي الزيتون

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في خانيونس

نتنياهو يرد على بايدن بشأن إنهاء حرب غزة قبل الأوان

مقتل قائد سرية بلواء جفعاتي في غزة.. الثاني خلال 3 أيام (صورة)

مصر تجري عملية إنزال جوي لمساعدات إلى غزة

غالانت: حماس تحاول تحويل "رمضان" إلى المرحلة الثانية من "طوفان الأقصى"

الأخبار الرئيسية

هدنة غزة

اتفاق هدنة غزة ينتظر حسم التفاصيل العالقة..

حكومة فلسطينية

بدون فصائل.. دولتان عربيتان تساعدان في تشكيل حكومة "تكنوقراط فلسطينية جديدة"

الحرب

الحرب في اليوم 145: شهداء بالعشرات والجوع يهدد حياة عشرات الأطفال شمال القطاع

إدارة بايدن تهدد "إسرائيل" بوقف تزويدها بالأسلحة إذا لم توقع التزاما قانونيا يخص غزة قبل منتصف مارس

واشنطن تعلن اقتراب "صفقة هدنة غزة" من خط النهاية وترمي الكرة في ملعب "حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية