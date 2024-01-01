ليبرمان: هذا هو الموعد الذي سيعلن فيه نتنياهو عن الانتخابات

القدس المحتلة / سما /

توقع رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان ، اليوم (الأربعاء)، أن يعلن بنيامين نتنياهو عن موعد إجراء انتخابات عامة بين شهري يونيو وسبتمبر المقبلين.

واضاف ،" ..وفي تقديري، الشيء الوحيد الذي يقوده هو إرثه. إنه لا يريد أن يسجل في التاريخ أنه الشخص المسؤول عن الفشل الأفظع في تاريخ إسرائيل. لقد وضع كل ثقله على القصة السعودية وعلى الطريقة التي يبيع بها أمن دولة إسرائيل".

وتابع ليبرمان " لقد تعهد نتنياهو بإضفاء الشرعية على البرنامج النووي السعودي، الأمر الذي يضع الشرق الأوسط بأكمله في سباق نووي مجنون. وهو يدرك أن سموتريش وبن جفير لن يسمحا له بذلك، لذلك ينوي تمرير الاتفاق مع السعوديين مع لابيد وغانتس. وليس من قبيل المصادفة أن تساحي هنغبي قال الليلة الماضية إن موعد الاتفاق هو مايو ويونيو، ومن أجل ذلك سيحل نتنياهو الحكومة ويجري انتخابات، فهو يريد أن تكون الانتخابات حول الاتفاق السعودي وليس حول الفشل في أكتوبر.