البرلمان الإسباني يرفض مقترحا بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

مدريد / سما /

رفض البرلمان الإسباني مقترحا قدمه حزب “بوديموس” يطالب بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها.



المقترح المقدم من قبل بوديموس اليساري المتشدد الداعم للحكومة، حظي بدعم حزب “سومار” الشريك في الحكومة الائتلافية، وحزبي “EH Bildu ve ERC” الانفصاليين في إقليمي “الباسك” و”كاتالونيا”، ومعارضة باقي الأحزاب.



ومع رفض حزب العمال الاشتراكي الشريك الأكبر في الحكومة للمقترح، قدم مقترحا جديدا بعد إزالة بعض المواد وتخفيف وطأة البعض الآخر.



من جانبه، أكد “بوديموس” أنه سيدرس المقترح الجديد، وأجّل التصويت عليه في البرلمان.



وتضمن مقترح حزب العمال الاشتراكي: وقف إطلاق نار دائم، الإفراج عن الرهائن، استمرار الجهود الدبلوماسية في المجتمع الدولي من أجل حل الدولتين، والاستمرار بتعليق تصدير السلاح لإسرائيل بشكل مؤقت، ودعم المبادرات لدى المحاكم الدولي من أجل التحقيق في انتهاكات حقوقية دولية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



كما تضمن المقترح دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وزيادة الجهود بنسبة الضعف من أجل ضمان زيادة المساعدات، وتعزيز التدابير الرامية إلى مراقبة انتهاكات مواد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حقوق الإنسان، وتشجيع الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الحقوق المدنية في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.



ومن المنتظر أن تتم الموافقة على المقترح في البرلمان خلال الأيام المقبلة في حال أبدى “بوديموس” دعمه له.