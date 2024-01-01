الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المنتج بنسبة 5.51% الشهر الماضي

رام الله / سما /

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الأربعاء، ارتفاعا حادا في أسعار المنتج خلال شهر كانون الثاني الماضي، بنسبة 5.51%، مقارنة بالشهر الذي سبقهأ، إذ بلغ الرقم القياسي العام 134.09، مقارنة ﺒ 127.09 خلال شهر كانون الأول.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً سجل ارتفاعا حادا نسبته 6.10%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 136.48 خلال شهر كانون الثاني 2024 مقارنة ﺒ 128.63 خلال شهر كانون الأول 2023.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة انخفاضاً مقداره 0.82%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 111.81، مقارنة بـ112.74 خلال شهر كانون الأول 2023.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 13.02%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 20.44%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 4.49 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 2.82 شيقل/كغم، وخيار البيوت البلاستيكية 4.00 شواقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 3.69 شيقل/كغم، والفلفل الحلو 3.08 شيقل/كغم، والفاصولياء 5.19 شيقل/كغم، والبصل الجاف 9.63 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 5.16 شيقل/كغم، والسبانخ 3.28 شيقل/كغم، والبقدونس 7.46 شيقل/كغم، والفول الأخضر البلدي 5.56 شيقل/كغم، والثوم الجاف 21.77 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً حاداً نسبته 7.23%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: البرتقال 6.72 شيقل/كغم، والكلمنتينا 5.66 شيقل/كغم، والبوملي 5.64 شيقل/كغم، والليمون 2.59 شيقل/كغم، والتوت الأرضي 3.77 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً حاداً نسبته 4.54%، إذ بلغ متوسط سعر العجل البلدي الحي 19.22 شيقل/كغم، والخروف البلدي الحي 33.56 شيقل/كغم، والدجاج اللاحم الحي الكبير 13.60 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيض الطازج إلى 21.04 شيقل/2كغم، ومتوسط سعر الماعز البلدي الحي إلى 27.04 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.48% خلال شهر كانون الثاني 2024 مقارنة بشهر كانون الأول 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.20%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 17.64%؛ وذلك لارتفاع أسعار الطحين في قطاع غزة نظراً إلى العدوان الإسرائيلي وشح الكميات المتوفرة منه، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.24%، وتجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضراوات بنسبة 1.22%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 2.90%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 1.68%.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2024، إذ استقر الرقم القياسي عند 102.46، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.19%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.