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نيويورك.. إحياء ذكرى جندي أمريكي أحرق نفسه تضامنا مع غزة

الأربعاء 28 فبراير 2024 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك.. إحياء ذكرى جندي أمريكي أحرق نفسه تضامنا مع غزة



نيويورك / سما /

نظمت مجموعة مؤيدة لفلسطين في نيويورك فعالية لإحياء ذكرى الجندي الأمريكي آرون بوشنل، الذي أضرم النار في نفسه تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.


وتجمع المتظاهرون أمام مركز تسجيل الجيش في مانهاتن وأقاموا برنامجا لإحياء ذكرى بوشنل، كما وضعوا أزهار القرنفل والشموع أمام صورة للجندي قرب علم أمريكي عملاق في ميدان التايمز.


وحمل الناشطون لافتات كتبوا عليها عبارات مثل “تكريم آرون بوشنل”، و”أوقفوا الدعم العسكري الأمريكي للإبادة الجماعية في غزة”.


كما وضعوا لفافة كبيرة على الطريق تضم أسماء المدنيين الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد إسرائيل في غزة.


والاثنين، توجه بوشنل نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب بنزينا على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ “الحرية لفلسطين” مرارا وتكرارا حتى توقف عن التنفس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقا مفارقته الحياة.


وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنل أمام السفارة: “سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”.


وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل “هل يمكنني مساعدتك؟”، و”استلق على الأرض”، فيما يقول شرطي آخر: “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسا”.

#آرون بوشنل #غزة #جندي أمريكي

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