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أتراك يطلقون حملة إلكترونية تطالب بإنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة

الأربعاء 28 فبراير 2024 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتراك يطلقون حملة إلكترونية تطالب بإنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة



غزة / سما /

أطلق ناشطون أتراك حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة وإنزال المساعدات الإنسانية والإغاثية جوا، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية وتسجيل حالات وفاة بسبب قلة الغذاء.

وشارك الأتراك تحت وسم "مساعدات من الجو لغزة - GazzeyeHavadanYardım"، عشرات آلاف المنشورات، التي طالبت بتنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

وتداول الناشطون في منشوراتهم، صورا مصممة ومقاطع فيديو من القطاع توثق حجم الكارثة الإنسانية التي تتفاقم بشكل متسارع إثر تواصل الحصار والقصف الإسرائيلي العشوائي.

وحذرت تدوينات ضمن الحملة من تفاقم المجاعة في غزة مع اقتراب شهر رمضان.

وتتصاعد حدة الكارثة الإنسانية بقطاع غزة بشكل متسارع، لا سيما في الشمال الذي سجل فيه حالات وفاة بين أطفال ومسنين بسبب قلة الغذاء جراء الحصار الإسرائيلي.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في شمال القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ويشن الاحتلال حرب تجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن عدوانه الوحشي، وذلك عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، قالت في تقرير لها، إن واحدا من بين كل 6 أطفال في شمال غزة يواجه سوء التغذية الحاد، مشددة على أن "الوضع خطير جدا، لا سيما شمال قطاع غزة".

#الأتراك #غزة #إنزال جوي #تركيا

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