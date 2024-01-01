  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا تؤكد ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل

الأربعاء 28 فبراير 2024 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تؤكد ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل



غزة / سما /

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا ضرورة فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إسرائيل.


جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة مخاطر انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة تحت عنوان “حماية المدنيين في الصراع المسلح”.


وأوضح نيبينزيا أن المعلومات الواردة في التقرير الذي وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة “جمدت الدماء في العروق”.


وشدد أنه لا يمكن تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب البيروقراطية الإسرائيلية والمعوقات المتعلقة بإيصالها، مبيناً أن المساعدات التي سمح بدخولها ذهبت إلى جنوبي غزة فقط.


وأكد ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار عاجل من أجل منع المجاعة في غزة، وضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.


ولفت أن مجلس الأمن الدولي لديه صلاحية تفعيل نظام العقوبات عندما يتم منع المساعدات الإنسانية، وقال: “أعتقد أن الوقت قد حان لذلك”.


وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن سكان شمال قطاع غزة أصبحوا “على حافة المجاعة، ولا ملاذ يأوون إليه” في ظل الحرب المستمرة منذ أشهر.

#روسيا #عقوبات #إسرائيل #الأمم المتحدة #المساعدات الانسانية #مجلس الامن

الأكثر قراءة اليوم

إدارة بايدن تهدد "إسرائيل" بوقف تزويدها بالأسلحة إذا لم توقع التزاما قانونيا يخص غزة قبل منتصف مارس

قتل جنود وتدمير آليات وقصف مستوطنات غلاف غزة.. الاحتلال: دفعنا ثمناً باهظاً في حي الزيتون

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في خانيونس

نتنياهو يرد على بايدن بشأن إنهاء حرب غزة قبل الأوان

الجيش والشاباك لنتنياهو: إذا تدهور الوضع برمضان لن نتمكن من وقفه

مقتل قائد سرية بلواء جفعاتي في غزة.. الثاني خلال 3 أيام (صورة)

مصر تجري عملية إنزال جوي لمساعدات إلى غزة

الأخبار الرئيسية

هدنة غزة

اتفاق هدنة غزة ينتظر حسم التفاصيل العالقة..

حكومة فلسطينية

بدون فصائل.. دولتان عربيتان تساعدان في تشكيل حكومة "تكنوقراط فلسطينية جديدة"

الحرب

الحرب في اليوم 145: شهداء بالعشرات والجوع يهدد حياة عشرات الأطفال شمال القطاع

إدارة بايدن تهدد "إسرائيل" بوقف تزويدها بالأسلحة إذا لم توقع التزاما قانونيا يخص غزة قبل منتصف مارس

واشنطن تعلن اقتراب "صفقة هدنة غزة" من خط النهاية وترمي الكرة في ملعب "حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية