  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس البرازيلي يرد على اتهامه بالحديث عن “المحرقة” لدى انتقاده إسرائيل بشأن غزة

الأربعاء 28 فبراير 2024 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس البرازيلي يرد على اتهامه بالحديث عن “المحرقة” لدى انتقاده إسرائيل بشأن غزة



وكالات / سما /

أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أنه لم يتحدث عن “المحرقة” لدى انتقاده إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن ذلك كان “تفسير” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصريحاته.

وقال لولا في حوار مع شبكة “ريدي تي في” تمّ نشر مقتطفات منه الثلاثاء: “لم استخدم كلمة المحرقة… المحرقة كانت تفسيرا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم تصدر عني”.

وتابع في إشارة إلى نتنياهو: “لم أكن أنتظر أن تفهم الحكومة الإسرائيلية ما قلته لأنني أعرف هذا المواطن منذ زمن. أعرف أيديولوجيته”.

وكان لولا اتهم الدولة العبرية في 18 شباط/ فبراير بارتكاب “إبادة” خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما أثار أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال لولا في حينه: “ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة”، مضيفا: “ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال”.

وتابع: “ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر (الزعيم النازي أدولف) هتلر أن يقتل اليهود”.

وأثارت تلك التصريحات انتقادات لاذعة من قبل المسؤولين في تل أبيب. وأكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن لولا بات شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل.

وكرر لولا الثلاثاء انتقاده للدولة العبرية، معتبرا أن نتنياهو “ينفذ إبادة ضد النساء والأطفال” في القطاع الفلسطيني المحاصر، مشيرا إلى أن ما يجري فيه هو أمر “تاريخي”.

ورأى أن “الحكومة الإسرائيلية تريد عمليا إزالة الفلسطينيين” من القطاع.

#الرئيس البرازيلي #غزة #المحرقة

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في خانيونس

قتل جنود وتدمير آليات وقصف مستوطنات غلاف غزة.. الاحتلال: دفعنا ثمناً باهظاً في حي الزيتون

نتنياهو يرد على بايدن بشأن إنهاء حرب غزة قبل الأوان

الجيش والشاباك لنتنياهو: إذا تدهور الوضع برمضان لن نتمكن من وقفه

إدارة بايدن تهدد "إسرائيل" بوقف تزويدها بالأسلحة إذا لم توقع التزاما قانونيا يخص غزة قبل منتصف مارس

مقتل قائد سرية بلواء جفعاتي في غزة.. الثاني خلال 3 أيام (صورة)

مصر تجري عملية إنزال جوي لمساعدات إلى غزة

الأخبار الرئيسية

حكومة فلسطينية

دولتان عربيتان تساعدان في تشكيل حكومة "تكنوقراط فلسطينية جديدة"

الحرب

الحرب في اليوم 145: شهداء بالعشرات والجوع يهدد حياة عشرات الأطفال شمال القطاع

إدارة بايدن تهدد "إسرائيل" بوقف تزويدها بالأسلحة إذا لم توقع التزاما قانونيا يخص غزة قبل منتصف مارس

واشنطن تعلن اقتراب "صفقة هدنة غزة" من خط النهاية وترمي الكرة في ملعب "حماس"

99e72298-482f-4852-8c1e-fce415ab8b87

قصف قاعدة للجيش الإسرائيلي خلال جولة رئيس الأركان.. هاليفي يهدد وحزب الله: لم نتجاوز 5% من قدراتنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية