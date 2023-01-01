رئيس البرلمان التركي: نأمل الحصول على نتائج إيجابية من "العدل الدولية" بخصوص غزة

انقرة / سما /

أعرب رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش عن أمله في الحصول على نتائج إيجابية من محكمة العدل الدولية بخصوص الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال فعالية أقيمت في البرلمان بالعاصمة أنقرة تحت عنوان "غزة.. كارثة الإنسانية".

وقال قورتولموش إن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية هي تحول كبير في تعزيز الجبهة الإنسانية، معربا عن أمله في أن تكون نتائجها إيجابية.

وأكد أن تركيا تواصل النضال على جميع المستويات للوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي والتعبير عن التضامن والتعاون مع الشعب الفلسطيني الصديق والشقيق.

وأشاد قورتولموش بموقف جنوب إفريقيا وشعبها الكبير في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا عزم تركيا للمضي قدما من أجل هذه القضية.

وأضاف "تركيا تحيي بكل احترام كل من يدافع ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد جيش الاحتلال عملياته مخلفا 410 قتيل ونحو 4 آلاف و600 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.