الحرب في اليوم 145: شهداء بالعشرات والجوع يهدد حياة عشرات الأطفال شمال القطاع

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 145من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدا و172 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى29878 شهيد و70215 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ويهدد الجوع حياة عشرات الأطفال في شمال قطاع غزة.



وقال د.اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة انهم بداوا برصد حالات وفاة بين الاطفال الرضع نتيجة الحفاف وسوء التغذية شمال غزة غزة.

واكد وفاة رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان وان الجفاف وسوء التغذية سيحصد الاف الاطفال والسيدات الحوامل في قطاع غزة.

ودعا القدرة المؤسسات الدولية الى اجراء مسح طبي شامل في اماكن الايواء لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية ومنع الكارثة الانسانية.

وطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة من خلال الاستهداف والتجويع والاوبئة.



جنوب القطاع

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية في خان يونس بينها مربع سكني في حي الامل غرب المدينة.

وانتشل مسعفون جثامين18 شهيدا من خانيونس خلال 24 ساعة.

وقصفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية غرب خان يونس ما ادى لاستشهاد اثنين من المواطنين.

وفي رفح ارتفع عدد المنازل المقصوفة خلال 24 ساعة إلى 7 فيما انتشل المسعفون جثماني طفلين من قرية الشوكة شمال شرق رفح بعد ساعات من قصف منزل هناك.



وسط القطاع

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر 34 إصابة جراء استهداف الاحتلال منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



غزة والشمال

وفي مدينة غزة اصيب عدد كبير من المواطنين في إطلاق نار اسرائيلي صوب مواطنين ينتظرون مساعدات على طريق الرشيد غرب مدينة غزة.

واستمرت الطائرات الاسرائيلية بقصف المنازل في حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني انه تلقى بلاغات بعشرات المفقودين من الشهداء تحت انقاض المنازل بالحي الذي تجتاحه دبابات الاحتلال منذ عشرات الأيام.

ودمر الاحتلال استراحة السامر القديمة لصاحبها أبو جميل أبو سيف بمخيم الشاطئ غرب غزة .