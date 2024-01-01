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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الأربعاء 28 فبراير 2024 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً الى شديد البرودة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

#الطقس

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