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" أمبري البريطانية" تعلن عن حادث أمني خطير في البحر الأحمر

الأربعاء 28 فبراير 2024 02:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
" أمبري البريطانية" تعلن عن حادث أمني خطير في البحر الأحمر



وكالات/سما/

أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الثلاثاء، بتلقيها بلاغا بوقوع حادث بحري في البحر الأحمر على بعد 50 ميلا قبالة مدينة الحديدة غربي اليمن.
وبحسبما أوردته الشركة في مذكرة استشارية فقد أبلغت سفينة تجارية بأن سفينة حربية كانت "تطلق النار".

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الثلاثاء، أنها دمرت 3 سفن مسيرة وصاروخي كروز كانا معدين للإطلاق من مناطق الحوثيين في اليمن.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت صباح الاثنين أن جماعة الحوثيين اليمنية أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح ناقلة أمريكية بخليج عدن مساء السبت، دون أن يصيبها.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

وتشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، فيما تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة.

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