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أمير قطر: هناك سباق مع الزمن لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

الأربعاء 28 فبراير 2024 02:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر: هناك سباق مع الزمن لإطلاق سراح المحتجزين في غزة



الدوحة/سما/

تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن "سباق مع الزمن" لتأمين إطلاق سراح المحتجزين كجزء من الدفع الدبلوماسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار الأمير خلال زيارته لفرنسا، يوم الثلاثاء، إلى أن الدوحة وباريس تعملان بشكل مكثف على الدبلوماسية في غزة، لكنه تحدث أيضا بحذر عن الخسائر البشرية المتزايدة.

وقال أمير قطر عبر مترجم إن العالم يرى "إبادة جماعية للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى "استخدام الجوع والتهجير القسري والقصف الوحشي كأسلحة".

وشكا من أن المجتمع الدولي لم يتمكن من اتخاذ موقف موحد لإنهاء الحرب في غزة وتوفير الحد الأدنى من الحماية للأطفال والنساء والمدنيين.

وأضاف أن هناك "سباقا مع الزمن" لإعادة الرهائن إلى ذويهم، وفي الوقت نفسه يجب العمل على وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وتستغرق زيارة أمير قطر لفرنسا يومين، وهي الأولى له منذ توليه الإمارة في عام 2013.

وقبل الزيارة قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها تهدف إلى تعميق التعاون بين فرنسا وقطر، خاصة في مجالي الدفاع والأمن.

ويأتي لقاء أمير قطر مع الرئيس الفرنسي في الوقت الذي يعمل فيه مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار تفرج بموجبه حركة "حماس" عن عدد من المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

أسوشيتد برس

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