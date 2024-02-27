قتل جنود وتدمير آليات وقصف مستوطنات غلاف غزة.. الاحتلال: دفعنا ثمناً باهظاً في حي الزيتون

غزة/سما/

تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بقطاع غزة، في الوقت الذي تشن فيه طائرات الاحتلال مناطق متفرقة بغارات مكثفة ما أسفر عن استهداف المدنيين ووقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلنت سرايا القدس، مساء اليوم قصف مدينة عسقلان ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا.

وأفادت مصادر عبرية بإصابة مركبة بصاروخ أطلقته سرايا القدس في عسقلان المحتلة،، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخص في عسقلان جراء سقوط صواريخ من غزة تسببت في اندلاع حريق.

وفي بيانات منفصلة وعبر قناتها على التلغرام أعلنت سرايا القدس ما يلي:

19:28 سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ 60 تجمعاً لجنود العدو محيط مسجد علي جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة.

19:00 سرايا القدس: بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في محاور التقدم بخانيونس، أكدوا تنفيذهم عدد من المهام: - قصف مجاهدونا بقذائف الهاون النظامي تجمعا لجنود العدو في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، كما خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو في منطقة المشروع غرب خانيونس.

17:42 سرايا القدس: في عملية هندسية معقدة تمكنا من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم داخل مبنى تم تفخيخه باستخدام صاروخ طائرة F16 أطلقه العدو تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجر عمل مهندسينا على تفعيله وتفجيره بالقوة في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

15:43 سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب" في شارع السكة شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

14:07 سرايا القدس: فجرنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

12ّ:00 سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني في محاور التقدم شرق خانيونس.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام اليوم الثلاثاء عدداً من البلاغات العسكرية حول مختلف العمليات الجهادية التي نفذها مجاهدو القسام، تنوعت ما بين خوض الاشتباكات الضارية، واستهداف الآليات العسكرية بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، إضافة إلى دك تجمعات العدو العسكرية بقذائف الهاون.

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام هذا اليوم:

18:00 | منذ صباح اليوم يخوض مجاهدونا معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

18:14 | كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها شمال مسجد مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة

18:22 | كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون في مدينة غزة

18:33 | كتائب القسام تدك تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون شرق مدينة غزة بقذائف الهاون

18:53 | رصد مجاهدو القسام نقل طائرتي "بلاك هوك" و"يسعور" القتلى والإصابات في صفوف قوات العدو إثر المعارك الضارية في حي الزيتون بمدينة غزة

19:07 | كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

21:03 | خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة خلف خطوط قوات وآليات العدو المتوغلة ما بين شارعي 8 و9 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

وفي سياق ذي صلة، قال ضابط في اللواء401 بجيش الاحتلال "الإسرائيلي" لصحيفة ميكور ريشون العبرية أن هناك معارك عنيفة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضاف، "هوجمنا من عشرات المقاتلين عبر قذائف هاون وقذائف مضادة للدروع ونيران القناصة.. لقد دفعنا ثمنًا باهظًا في حي الزيتون وسقط عدد من جنودنا."



كما أعلنت كتائب المجاهدين عن تمكن مجاهدوها من تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركافا ٤" باستهدافها بقذيفة تاندوم في محور جنوب الزيتون في مدينة غزة..

كما أكدت خوضها اشتباكات ضارية مع آليات وجنود العدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محاور التقدم في حي الزيتون في مدينة غزة وتحقيقها إصابات مباشرة في صفوف العدو.

وأعلنت عن استهداف آلية صهيونية بقذيفة مضادة للدروع في محور تقدم الزيتون في مدينة غزة.

من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة "عاصف" ثم ألحقها مقاتلونا بقذيفة "R.P.G" ما أشعل النار فيها على الفور بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما أعلنت قصفها بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ 60 النظامي تجمعاً لجنود وآليات العدو في محور التقدم شمال مسجد مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن قائد سرية برتبة رائد، في لواء جفعاتي، قتل اليوم، على يد المقاومة في معارك قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الضابط القتيل، يدعى يفتاح شاحار، وهو القتيل الرابع، من المجلس الإقليمي الاسيتطاني الاوسط الذي يسقط منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وذكر مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل اليوم 36 جنديا مصابا 13 منهم بحالة خطرة و11 مصابا أمس 6 منهم بحالة خطرة.

كما أشار إلى استقباله 2790 عسكريا مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن 13 من جنوده "أصيبوا" بالمعارك في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، "ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب البرية التي اندلعت في غزة 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 1421" من 1405 تم رصدهم، أمس الاثنين.

وأشارت المعطيات إلى أنه من إجمالي المصابين هناك "296 أصيبوا بجروح خطيرة، و476 بجروح متوسطة، و649 بجروح طفيفة".

ووفقا للمصدر ذاته، ارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 2981، بينهم "465 أصيبوا بجروح خطيرة، و791 بجروح متوسطة و1724 بجروح طفيفة".

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، 580 بينهم 240 منذ بداية الحرب البرية، وفق معطيات رسمية معلنة من الجانب الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".